Перевод, без переводчика. It felt so good to be back in Vegas! Omnia was crazy last

Английский язык
Перевод, без переводчика. It felt so good to be back in Vegas! Omnia was crazy last
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было так круто вернуться в Вегас.Омния (если это имя) сошла с ума(last night-прошлой ночью
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