Перевод, без переводчика. It felt so good to be back in Vegas! Omnia was crazy last
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Перевод, без переводчика. It felt so good to be back in Vegas! Omnia was crazy last
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было так круто вернуться в Вегас.Омния (если это имя) сошла с ума(last night-прошлой ночью
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