Сочинение последняя встреча Маши и дубровского

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Сочинение последняя встреча Маши и дубровского
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Гость:
  Встреча при трагических обстоятельствах. (Дубровский хотел отомстить Троекурову за смерть своего отца. Встретив Машу, он понял, что дом, где обитает она, не «под­лежит его проклятию». Теперь у него только одно желание — быть рядом с Машей. Он проникает в дом под видом    Самые счастливые дни Владимира и Маши. (Дни, проведенные рядом с Машей, стали для Владимира самыми счастливыми. «Она начинала понимать собственное бла­городство и честность не позволяют ему скрыться, не объяснившись с Машей. Он рассказывает ей о своей трагедии, признается в любви и обещает прийти на помощь по первому зову.) V.     Венчание в церкви. (Отец насильно выдает Машу замуж за князя Верейского. Она обращается за помощью к Дубровскому, но тот опаздывает: слишком поздно при­шло ему сообщение о предстоящем венчании. Маша произносит «невозвратимые слова» — путь к счастью отр   Трагическое расставание влюбленных. (Романтическая история любви Владимира и Маши, которая так красиво и загадочно началась, заканчивается трагически: Маша остается с нелюбимым мужем, а Дубровский навсегда покидает места, принесшие ему столько несчастья и страданий.)

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