Закончите сочинение. Мой любимый предмет литература. Я люблю ходить в школу ведь там много интересных предметов. Мой самый любимый предмет это литература. С самого детства я люблю читать разные книжки. Ведь литература развивае...

Литература

Закончите сочинение. Мой любимый предмет литература. Я люблю ходить в школу ведь там много интересных предметов. Мой самый любимый предмет это литература. С самого детства я люблю читать разные книжки. Ведь литература развивает нашу фантазию,и мы узнаём много нового ,и интересного. Когда мы читаем книги мы можем смеяться,грустить или же быть озадаченными прочитанным.в каждом человеке...

Автор: Гость