Закончите сочинение. Мой любимый предмет литература. Я люблю ходить в школу ведь там много интересных предметов. Мой самый любимый предмет это литература. С самого детства я люблю читать разные книжки. Ведь литература развивае...

Литература
Закончите сочинение. Мой любимый предмет литература. Я люблю ходить в школу ведь там много интересных предметов. Мой самый любимый предмет это литература. С самого детства я люблю читать разные книжки. Ведь литература развивает нашу фантазию,и мы узнаём много нового ,и интересного. Когда мы читаем книги мы можем смеяться,грустить или же быть озадаченными прочитанным.в каждом человеке...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом человеке должен проявляться интерес к книгам .От прочитанных произведений разных авторов мы получаем определённые знания ,которые могут пригодиться нам в жизни. Благодаря такому замечательному школьному предмету , как литература, мы становимся умнее ,добрее , мудрее - то есть становимся лучше.Чтение книг - это настоящая грамота!А быть грамотным - это значит всегда быть счастливым и умным. Удачи тебе и отличных оценок!
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