Закончите сочинение. Мой любимый предмет литература. Я люблю ходить в школу ведь там много интересных предметов. Мой самый любимый предмет это литература. С самого детства я люблю читать разные книжки. Ведь литература развивае...
Литература
Закончите сочинение. Мой любимый предмет литература. Я люблю ходить в школу ведь там много интересных предметов. Мой самый любимый предмет это литература. С самого детства я люблю читать разные книжки. Ведь литература развивает нашу фантазию,и мы узнаём много нового ,и интересного. Когда мы читаем книги мы можем смеяться,грустить или же быть озадаченными прочитанным.в каждом человеке...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом человеке должен проявляться интерес к книгам .От прочитанных произведений разных авторов мы получаем определённые знания ,которые могут пригодиться нам в жизни. Благодаря такому замечательному школьному предмету , как литература, мы становимся умнее ,добрее , мудрее - то есть становимся лучше.Чтение книг - это настоящая грамота!А быть грамотным - это значит всегда быть счастливым и умным. Удачи тебе и отличных оценок!
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