Подскажите хорошие сайты с ДЗ,по математике и т.д.,где есть само решение,заранее спасибо. Из своего опыта могу порекомендовать vshkole com.
Математика
Подскажите хорошие сайты с ДЗ,по математике и т.д.,где есть само решение,заранее спасибо. Из своего опыта могу порекомендовать vshkole com.
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Я могу порекомендовать готовые домашние задания от Путина
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