Составьте план ответа на тему "Меры профилактики и борьбы с плоскими червями-пара??итами" 4 пункта
Биология
Составьте план ответа на тему "Меры профилактики и борьбы с плоскими червями-пара??итами" 4 пункта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм первое есть лук ,второе чеснок , третье ставить прививки , и 4) операция я так думаю ))
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Подскажите хорошие сайты с ДЗ,по математике и т.д.,где есть само решение,заранее спасибо. Из своего опыта могу порекомендовать vshkole com.