Перевидите на обычный язык (a+b)*5; 10:(a-b); 5+a*b; 3a-b
Математика
Перевидите на обычный язык (a+b)*5; 10:(a-b); 5+a*b; 3a-b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+б)*5=5а+5б 10:(а-б)=10/а-10/б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Подскажите хорошие сайты с ДЗ,по математике и т.д.,где есть само решение,заранее спасибо. Из своего опыта могу порекомендовать vshkole com.
Математика
Бросают три дротика в мишень, изображённую на рисунке. Очки броска, складываются, ??ромах оценивается в 0 очков. Какой итоговый показатель представ...
Английский язык