Как написать по-английски: "Мой брат поступит в Московский Университет в этом году?"

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Как написать по-английски: "Мой брат поступит в Московский Университет в этом году?"
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Гость:
My brother entered the Moscow University in that year?
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