Округлитедо десятки 7.25
Математика
Округлитедо десятки 7.25
Ответ(ы):
Гость:
7,25 ≈ 7,3. В разряде сотен стоит число 5, а при промежутке от 5 до 9 округление производится в большую сторону. Если бы в разряде сотен был бы промежуток от 1 до 4, число бы так и осталось после округления до десятков, т.е. 7,2.
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