Міні проект на тему забруднення води.

Гость: Гость:

Типу вода дуже забруднена тому що перевертаються крейсери з нафтою тонуть кораблі викидається сміття викидають неподріб з фабрик і це все йде в воду.А коли розливається нафта вона охоплює частину води слоєм який не пропускає повітря то сонячні промені через те під нею вимирає все живе.в океанах плавають острови сміття.