Міні проект на тему забруднення води.

География
Міні проект на тему забруднення води.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Типу вода дуже забруднена тому що перевертаються крейсери з нафтою тонуть кораблі викидається сміття викидають неподріб з фабрик і це все йде в воду.А коли розливається нафта вона охоплює частину води слоєм який не пропускає повітря то сонячні промені через те під нею вимирає все живе.в океанах плавають острови сміття.
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