40-720:(y+34)=32 подробно дам 10 баллов
Математика
40-720:(y+34)=32 подробно дам 10 баллов
Ответ(ы):
Гость:
40-720:(у+34)=32 у+34=90 у=90-34 у=56
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