Помогите пожалуйста ,используя дополнительные источники информации ,подготовьте по своему выбору сообщение об одной из групп беспозвоночных животных .Запишите план сообщения. Укажите источник использованной информации.
Биология
Помогите пожалуйста ,используя дополнительные источники информации ,подготовьте по своему выбору сообщение об одной из групп беспозвоночных животных .Запишите план сообщения. Укажите источник использованной информации.
Ответ(ы):
Гость:
Членистоногие- это безпозвоночные многоклеточные животные, тело которых состоит из пигментов. Самые многообразные и многочисленные тип царства, более 1,5 миллионов видов. Тело сигментировано состоит из головы, груди и брюшка. Тело покрыто хитином- наружный скилет. Конечности членистые. Рост только во время линьки. Сложные глаза фаседочные, мазаечные. Полость смешанная остатки целом объеденяются с первичной полостью тела миксоцель. Кровиносная система не замкнутая. Появляется головной мозг с слившемися ганглиями. Развитие как с полным так и с не полным превращением Делятся на классы: ракообразные, паукообразные и насекомые.
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