Помогите пожалуйста ,используя дополнительные источники информации ,подготовьте по своему выбору сообщение об одной из групп беспозвоночных животных .Запишите план сообщения. Укажите источник использованной информации.

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Членистоногие- это безпозвоночные многоклеточные животные, тело которых состоит из пигментов. Самые многообразные и многочисленные тип царства, более 1,5 миллионов видов. Тело сигментировано состоит из головы, груди и брюшка. Тело покрыто хитином- наружный скилет. Конечности членистые. Рост только во время линьки. Сложные глаза фаседочные, мазаечные. Полость смешанная остатки целом объеденяются с первичной полостью тела миксоцель. Кровиносная система не замкнутая. Появляется головной мозг с слившемися ганглиями. Развитие как с полным так и с не полным превращением Делятся на классы: ракообразные, паукообразные и насекомые.