Ребят помогите решить этот пример по действия: 549-379+24*3
Математика
Ребят помогите решить этот пример по действия: 549-379+24*3
Ответ(ы):
Гость:
1) 24*3=72 2) 549-379=170 3)170+72=242 Ответ:242
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