Помогите пожалуйста решить к/р,срочно!!!
Алгебра
Помогите пожалуйста решить к/р,срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
1 f`(x)=4/x f`(2)=2 2 y=e^2x y`=2e^2x=2y 3 x=0⇒f(0)=1 f(1)=27 f`(x)=3*3^3x*ln3 f`(1)=81ln3 Y=27+81ln3*(x-1) 4 f`(x)=2e^x+2xe^x=2e^x*(1+x)=0 1+x=0 x=-1 + _ -----------(-1)---------------------- возр x∈(-∞;-1) Убыв x∈(-1;∞) 5 1/x=2⇒x=1/2 Sdx/x=lnx|2-1/2=ln2-ln1/2=ln2+ln2=2ln2
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