Распределительные слова в две группы: барабан,деревня,дорога,быстро,девочка,боль??ой.Запиши и объяснить.Обведи слова,в которых все согласные звуки твёрдые.

Русский язык
Распределительные слова в две группы: барабан,деревня,дорога,быстро,девочка,боль??ой.Запиши и объяснить.Обведи слова,в которых все согласные звуки твёрдые.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) барабан, дорога, быстро 2) деревня, девочка, большой В первой группе слова с твердыми согласными, во второй есть слова, в которых буквы мягкие. Обводи все слова второй группы.
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