РЕШИТЕ В ДЕЙСТВИЯХ ПРИМЕР 97,6:(0,8*30,5)*(4,22+1,08)-0,07*0,005:0,10*2810=
Математика
РЕШИТЕ В ДЕЙСТВИЯХ ПРИМЕР 97,6:(0,8*30,5)*(4,22+1,08)-0,07*0,005:0,10*2810=
Ответ(ы):
Гость:
1) 0,8*30,5=24,4 2) 4,22+1,08=5,3 3)97,6/24,4=4 4) 4*5,3=21,2 5)0,07*0,005=0,00035 6)0,00035/0,10=0,0035 7) 0,0035*2810=9,835 8) 21,2-9,835=11,365
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