Ребят срочно нужно помочь можете придумать текст смешной с юмором для сценки на м??тематический КВН про Пчелу или пчеленка!!!!Помогите пожалуйста!!!!!Заранее буду очень благодарен!
Математика
Ребят срочно нужно помочь можете придумать текст смешной с юмором для сценки на м??тематический КВН про Пчелу или пчеленка!!!!Помогите пожалуйста!!!!!Заранее буду очень благодарен!
Ответ(ы):
Гость:
Ля ля ля я пчелка буду мед я собирать и всем я буду помогать !
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