Ребят срочно нужно помочь можете придумать текст смешной с юмором для сценки на м??тематический КВН про Пчелу или пчеленка!!!!Помогите пожалуйста!!!!!Заранее буду очень благодарен!

Математика

Ребят срочно нужно помочь можете придумать текст смешной с юмором для сценки на м??тематический КВН про Пчелу или пчеленка!!!!Помогите пожалуйста!!!!!Заранее буду очень благодарен!

Автор: Гость