Пожалуйста помогите с обществознанием)) 1. Какие из перечисленных действий являются проступками, а какие – преступлениями? Укажите виды правонарушений. Охарактеризуйте их. А. Во время начавшегося пожара в панике школьник поки...

Обществознание

Пожалуйста помогите с обществознанием)) 1. Какие из перечисленных действий являются проступками, а какие – преступлениями? Укажите виды правонарушений. Охарактеризуйте их. А. Во время начавшегося пожара в панике школьник покинул помещение и скрылся. Оставшихся в горящей квартире малолетних детей спасли пожарные; Б. В разговоре с прохожим старшеклассник употребил нецензурную брань. В. Введя в заблуждение редакцию, гражданин опубликовал в газете заведомо ложные сведения о честном человеке; Г. Грузовик, управляемый подвыпившим шофёром с сынишкой в кабине, перевернулся. Ребёнок погиб. Водитель остался инвалидом. Д. Юный футболист случайно разбил мячом стекло в окне квартиры; Е. Пьяный водитель, превысив скорость, сбил человека и скрылся. Пострадавший умер. Ж. Подросток украл личные вещи из школьной раздевалки; З. «Фанаты» испортили краской стены дома; 2. Заполните пропуски: Группа подростков решила обворовать личный автомобиль. Двое их них вскрыли машину, похитили вещи. Третий наблюдал за окнами ближайшего дома, не прикасаясь к вещам. Ему казалось, что он «ни при чём». На самом деле он_________преступления. Остальные двое-__________________преступления. К мысли о краже и её «выгодах» их подвёл посторонний, т.е._________________. Кто-то предложил план похищения. Он___________ преступления. Все они________________преступления. 3. Законны ли требования администрации магазина? Восьмиклассник Николай, проходя мимо хозяйственного магазина, заметил, что в нём начался пожар, Николай не стал терять времени на вызов пожарной команды, разбил витрину и ликвидировал очаг пожара. Однако в пылу схватки с огнём он разбил фарфоровый сервиз. Администрация магазина потребовала от Николая возместить ущерб в сумме 700 руб. 4. Какие меры принудительного воздействия в одних обстоятельствах могут быть административным взысканием, а в других – уголовным наказанием: 1. Предупреждение 2. Штраф 3. Конфискация имущества 4. Лишение свободы 5. Исправительные работы 6. Административный арест 7. Лишение права занимать определённую должность 5. Какие обстоятельства являются смягчающими вину, а какие – отягчающими; 1. Предотвращение виновным последствий совершенного преступления; 2. Совершение преступления лицом, ранее уже совершившим преступление; 3. Совершение лицом преступления, находящимся в состоянии опьянения; 4. Добровольное возмещение нанесённого ущерба; 5. Совершения преступления организованной группой; 6. Совершение преступления из-за зависти, мести, хулиганских побуждений; 7. Чистосердечное раскаяние; 8. Явка с повинной; 9. Подстрекательство несовершеннолетних к совершению преступления; 10.Тяжкие последствия, вызванные преступлением. 6. Решите следующие обстоятельства: А. «…Трое преступников проникли в кассу и, угрожая кассиру ножом, завладели дневной выручкой. Уйти им помешал молодой рабочий. Завязалась борьба. Это вынудило молодого человека, защищаясь, пустить в ход какой-то тяжёлый предмет. Один из преступников упал. Два других убежали. Деньги были спасены». 1. Какое обстоятельство: смягчающее или отягчающее вина преступников. Почему? 2. Что совершил молодой человек? Было ли преступлением нанесение тяжких телесных повреждений преступнику? В каких пределах действовал молодой человек? Б. «..На автостоянке загорелся бензовоз. Взрыв неминуем, а рядом люди, техника. Проходивший мимо шофёр сумел завести двигатель и направил машину к берегу реки. У самого обрыв он выпрыгнул из кабины. Бензовоз упал в воду» 1. Последует ли наказание шофёру? Было ли это преступлением? Почему? 2. В каких условиях действовал водитель?

Автор: Гость