Радиус окружности с центром в точке М равен 6 см. Он в 2 раза больше радиуса окружно??ти с центром в точке О. Начерти окружность с центром в точке О.
Математика
Радиус окружности с центром в точке М равен 6 см. Он в 2 раза больше радиуса окружно??ти с центром в точке О. Начерти окружность с центром в точке О.
Ответ(ы):
Гость:
Соответственно, радиус окружности с центром в точке О будет равен 3 см. Значит, диаметр будет равен 6 см. Просто начерти окружность с радиусом 3 см и диаметром 6 см.
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