Радиус окружности с центром в точке М равен 6 см. Он в 2 раза больше радиуса окружно??ти с центром в точке О. Начерти окружность с центром в точке О.

Математика

Радиус окружности с центром в точке М равен 6 см. Он в 2 раза больше радиуса окружно??ти с центром в точке О. Начерти окружность с центром в точке О.

Автор: Гость