Упражнение номер 623, спасибо заранее
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Упражнение номер 623, спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
Девочка (что делает?) причёсывается, купается, убирается, моется, учится. Хочется (что сделать?) рассмеяться, причесаться, убраться, помыться, искупаться. Должен (что делать?) мыть, учить, есть, пить, читать.
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