Как написать рассказ по пословице Добрый человек добру и учит

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Как написать рассказ по пословице Добрый человек добру и учит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что надо быть добрым.Не кого не обижать,не с кем не ссориться,дружить с друг другом в мире и в покое.Зло это когда обижает обманывает,зло убивает,а добро нет.Спиши делать добро и сам будь добр и милосерден,всех люби и уважай,уважай пожилых людей,людей с травмами переломами.Зло не смей творить оно разрушает дружбу и милосердие.Надо любить и уважать всех и стараться делать зло.Потому что зло это плохо.
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