Как написать рассказ по пословице Добрый человек добру и учит

Гость: Гость:

Что надо быть добрым.Не кого не обижать,не с кем не ссориться,дружить с друг другом в мире и в покое.Зло это когда обижает обманывает,зло убивает,а добро нет.Спиши делать добро и сам будь добр и милосерден,всех люби и уважай,уважай пожилых людей,людей с травмами переломами.Зло не смей творить оно разрушает дружбу и милосердие.Надо любить и уважать всех и стараться делать зло.Потому что зло это плохо.