Как написать ребёнку в тетради "28 января домашняя работа" на английском?

Английский язык
Как написать ребёнку в тетради "28 января домашняя работа" на английском?
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Гость:
Juanuary 23, homework
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