Write opposites To catch__________ To get on___________ Strong____________ Ugly_____________ To get into____________ Спасибо.
Английский язык
Write opposites To catch__________ To get on___________ Strong____________ Ugly_____________ To get into____________ Спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
1.get out 2.weak 3. beatiful 4.exit
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