Основные дела ярслсва мудрого

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Если честно, то Ярослав Мудрый в основном только читал.Он конечно вел внутреннюю и внешнюю политики,воевал, писал законы, но в Повести Временных Лет, говориться о том, что он читал "И днём и ночью" т.е. без перерыва.