От москвы до йошкар олы 870 км скорый и товарный поезда вышли одновременно навстречу друг другу из этих городов. Скорый поезд шёл до встречи 6 часов со скоростью 85 км ч. Какое расстояние прошёл до встречи товарный поезд?

Математика

От москвы до йошкар олы 870 км скорый и товарный поезда вышли одновременно навстречу друг другу из этих городов. Скорый поезд шёл до встречи 6 часов со скоростью 85 км ч. Какое расстояние прошёл до встречи товарный поезд?

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