Listen to the story of Krakatoa and put the pictures in order.

Английский язык
Listen to the story of Krakatoa and put the pictures in order.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Послушайте историю про Кракатоа и поставьте картинки по порядку. (больше здесь ничего не написано) :)
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