Сходства и различия деревьев кустарников и травянистых растений
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Сходства и различия деревьев кустарников и травянистых растений
Ответ(ы):
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Сходство - все сходства в том, что делают листья. Дают кислород, ночью забирают кислород, питаются водой и минералами земли и других растений, растут и размножаются, вырабатывают фотосинтез, образуют крахмал на свету, забирают углекислый газ, имеют на листьях жилкования, имеют механические ткани, фотосинтезирующие ткани, заносные ткани, образовательные ткани и много другого. Различия - абсолютно у всех деревьев и кустарников есть ствол, а это и годичные кольца, и это многослойное строение ствола. у травянистых растений такого нет. Так же есть различия у деревьев между деревьями - Есть хвойные и лиственные. Так же различаются внешнее строение листа, листорасположение, так же листья могут быть теневыми и световыми. Так же кустарники, деревья и травянистые растения находятся в разных категориях роста. Имеют разные типы корневых систем. Так же травянистые растения не выделяют в больших количествах глюкозу, и не могут плод на себе созреть, а кустарники многие кустарники и некоторые деревья могут. Разные способы питания, траверсные растения имеют стебель, а значит имеют побеги и ещё масса различий. Написала всё, что вспомнила из темы про растения по биологии.
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