Бесполое размножение одного любого растения

Биология
Бесполое размножение одного любого растения
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Автор: Гость
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Гость:
Например папоротник.
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