Слово Творог надо сделать буквено звуковой разбор

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Слово Творог надо сделать буквено звуковой разбор
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Ответ(ы):
Гость:
Творог [творак] 6 букв 6 звуков
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