Жалобно шуршало и прыгало веретено.Иногда мать запевала песню,тягучую,как завыва??ие вьюги за окном.Наступило утро. определите предложении подлежащее и сказуемое
Русский язык
Жалобно шуршало и прыгало веретено.Иногда мать запевала песню,тягучую,как завыва??ие вьюги за окном.Наступило утро. определите предложении подлежащее и сказуемое
Ответ(ы):
Гость:
Жалобно шуршало и прыгало. Мать запевала. Наступило утро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи над существительными склонение и падеж "Где очки у тети Вали?У нее очки проп??ли!Ищет бедная старушка на подушке,на кадушке,в духовке,в кладо...
Математика