Жалобно шуршало и прыгало веретено.Иногда мать запевала песню,тягучую,как завыва??ие вьюги за окном.Наступило утро. определите предложении подлежащее и сказуемое

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Жалобно шуршало и прыгало веретено.Иногда мать запевала песню,тягучую,как завыва??ие вьюги за окном.Наступило утро. определите предложении подлежащее и сказуемое

Автор: Гость