Укажи над существительными склонение и падеж "Где очки у тети Вали?У нее очки проп??ли!Ищет бедная старушка на подушке,на кадушке,в духовке,в кладовке,в старом лукошке,в миске у кошки.Искала в беседке,спросила у соседки.А они н...

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Укажи над существительными склонение и падеж "Где очки у тети Вали?У нее очки проп??ли!Ищет бедная старушка на подушке,на кадушке,в духовке,в кладовке,в старом лукошке,в миске у кошки.Искала в беседке,спросила у соседки.А они на самом деле у нее на лбу сидели.

Автор: Гость