Укажи над существительными склонение и падеж "Где очки у тети Вали?У нее очки проп??ли!Ищет бедная старушка на подушке,на кадушке,в духовке,в кладовке,в старом лукошке,в миске у кошки.Искала в беседке,спросила у соседки.А они н...

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Укажи над существительными склонение и падеж "Где очки у тети Вали?У нее очки проп??ли!Ищет бедная старушка на подушке,на кадушке,в духовке,в кладовке,в старом лукошке,в миске у кошки.Искала в беседке,спросила у соседки.А они на самом деле у нее на лбу сидели.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
у тети(1 скл,род.п)Вали(1 скл,род.п)старушка(1 скл,им.п)на подушке(1 скл,пр.п)на кадушке(1 скл,пр.п)в духовке(1 скл,пр.п)в кладовке(1 скл,пр.п)в лукошке(2 скл,пр.п)в миске(1 скл,пр.п)у кошки(1 скл,род.п)в беседке(1 скл,пр.п)у соседки(1 скл,род.п)деле(2 скл,пр.п)на лбу(2 скл,пр.п)
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