Опишите характер волка из ну погоди на английском

Английский язык
Опишите характер волка из ну погоди на английском
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