Проблема алкоголизма русского населения . Нужно взять эту тему и кратко расскрыть ее почему как избавится вывод 10-15 предложений

Обществознание
Проблема алкоголизма русского населения . Нужно взять эту тему и кратко расскрыть ее почему как избавится вывод 10-15 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проблема алкоголизма русского населения актуальна в наше время. Алкоголь, к сожаления, уже в какой-то степени занимает свое место в русской культуре и от нее нужно избавляться. Возможно, причиной этого феномена является то, что это уже является привычкой. Пример простой: приехал давний приятель и какие следующий действия? Правильно, выпить. Ведь они так давно не виделись. Конечно, я говорю не обо всех русских, однако в большинстве оно так и есть. Избавиться он этого будет крайне тяжела. Все помнят сухой закон в СССР и какие были последствия. Русский человек всегда найдет выход из ситуации. Щас наша страна ведет активную политику против убил требования алкоголя и я полностью поддерживаю ее. Ведь русский человек должен славиться подвигами, а не статистикой. Как-то так :)
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