Для чего необходима учетная запись?

Информатика
Для чего необходима учетная запись?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если ты девочка то ты должна быть аккуратная конечно же.И помоему запись у тебя тоже должна быть аккуратной.Но если ты мальчик то тебе немножко можно плохой запись то есть простительно. Старайся дома долго,но аккуратно,красиво писать пожалуйста Потому чтл потом твою запись не могут прочитать другие
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