Тема - вычитание дробей с разными знаменателями 9 - 11/12=?
Математика
Тема - вычитание дробей с разными знаменателями 9 - 11/12=?
Ответ(ы):
Гость:
9-11/12= 9/1-11/12=(зводимо до спільного знаменника 12)= 108/12-11/12=97/12= 8 1/12
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