Перевести текс на русский язык Уакыт алтыннан кымбат
Қазақ тiлi
Перевести текс на русский язык Уакыт алтыннан кымбат
Ответ(ы):
Гость:
Перевод: Время дороже денег!
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