Перевести текс на русский язык Уакыт алтыннан кымбат

Қазақ тiлi
Перевести текс на русский язык Уакыт алтыннан кымбат
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Гость:
Перевод: Время дороже денег!
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