Раскрасить колпаки тремя карандашами разного цвета чтобы не было двух одинаковых и цвета полос на одном колпаке не повторялись

Математика

Раскрасить колпаки тремя карандашами разного цвета чтобы не было двух одинаковых и цвета полос на одном колпаке не повторялись

Автор: Гость