Помогите пожалуйста) даю 15 баллов, написать небольшое сочинение(70 слов), "мой не лю??имый предмет в школе"

Гость: Гость:

Мне не нравится математика, потому что там надо решать задачи, примеры и т.д. Ну не идёт она у меня! Что делать? Надо просто смериться...А вдруг родители не перестанут ругаться?...Надо постараться! Итак, пройдём материал в учебнике. Прочитаем все пройденный параграфы. Если не будет ничего понятно, то надо обратиться к учителю. На самом деле это очень важный предмет, так что учить его надо! Пойду ко я решу задачку:) Надеюсь получу пять:)