Совершите воображаемое путешествие из Нью-Йорка в Токио.Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?Через какие моря,океаны,каналы,заливы и проливы проходят эти маршруты?
География
Совершите воображаемое путешествие из Нью-Йорка в Токио.Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?Через какие моря,океаны,каналы,заливы и проливы проходят эти маршруты?
Ответ(ы):
Гость:
А) на самолете через Тихий океан б) на корабле через Атлантический океан, Панамский канал, Тихий океан.
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