Совершите воображаемое путешествие из Нью-Йорка в Токио.Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?Через какие моря,океаны,каналы,заливы и проливы проходят эти маршруты?

География

Совершите воображаемое путешествие из Нью-Йорка в Токио.Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?Через какие моря,океаны,каналы,заливы и проливы проходят эти маршруты?

Автор: Гость