В каком веке происходило Ромео и Джульетта?
Литература
В каком веке происходило Ромео и Джульетта?
Ответ(ы):
Гость:
В 16 веке происходило
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Совершите воображаемое путешествие из Нью-Йорка в Токио.Сколько маршрутов такого путешествия вы можете назвать?Через какие моря,океаны,каналы,залив...
Математика
Раскрасить колпаки тремя карандашами разного цвета чтобы не было двух одинаковых и цвета полос на одном колпаке не повторялись
Русский язык
Помогите пожалуйста) даю 15 баллов, написать небольшое сочинение(70 слов), "мой не лю??имый предмет в школе"