Сравни 5дм2 50см2, 700дм2 900см2, 4м2 300дм2. помогите с объяснением. спасибо
Математика
Сравни 5дм2 50см2, 700дм2 900см2, 4м2 300дм2. помогите с объяснением. спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1) 5дм2=500см2, получаем 500см2> 50cm2, 5дм2>500см2 2)700дм2=70000см2, получаем 70000см2> 900cм2, 700дм2>900см2 3)4м2=400дм2, получаем 400дм2>300дм2, 4м2>300дм2
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