Помогите пожалуйста решить задачку;Копьями были вооружены 1860 воинов,что составляло 3/5 от числа воинов,вооружённых мечами.Сколько всего воинов на поле Ареса?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачку;Копьями были вооружены 1860 воинов,что составляло 3/5 от числа воинов,вооружённых мечами.Сколько всего воинов на поле Ареса?

Автор: Гость