Помогите пожалуйста решить задачку;Копьями были вооружены 1860 воинов,что составляло 3/5 от числа воинов,вооружённых мечами.Сколько всего воинов на поле Ареса?
Математика
Помогите пожалуйста решить задачку;Копьями были вооружены 1860 воинов,что составляло 3/5 от числа воинов,вооружённых мечами.Сколько всего воинов на поле Ареса?
Ответ(ы):
Гость:
3/5x=1860,x=1860*5/3=3100
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