Помогите рассчитать продолжительность дня, пожалуйста)))
География
Помогите рассчитать продолжительность дня, пожалуйста)))
Ответ(ы):
Гость:
360°:15 = 24 Пояснение: 360° - общая окружность земного шара. На земном шаре выделяют 15 часовых поясов.
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