За день на почте приняли несколько посылок с книгами, по 8 кг каждая, и столько же п??сылок с фруктами ,по 6 кг каждая. масса всех посылок с книгами 32 кг. найди массу посылокс фруктами.

Математика

За день на почте приняли несколько посылок с книгами, по 8 кг каждая, и столько же п??сылок с фруктами ,по 6 кг каждая. масса всех посылок с книгами 32 кг. найди массу посылокс фруктами.

Автор: Гость