За день на почте приняли несколько посылок с книгами, по 8 кг каждая, и столько же п??сылок с фруктами ,по 6 кг каждая. масса всех посылок с книгами 32 кг. найди массу посылокс фруктами.
Математика
За день на почте приняли несколько посылок с книгами, по 8 кг каждая, и столько же п??сылок с фруктами ,по 6 кг каждая. масса всех посылок с книгами 32 кг. найди массу посылокс фруктами.
Ответ(ы):
Гость:
Масса посылок с фруктами равна 24кг
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