Поставь существительное в указанном падеже. составь с ним словосочетание или пре??ложение (небольшое) . полночь(Д.п)

Русский язык
Поставь существительное в указанном падеже. составь с ним словосочетание или пре??ложение (небольшое) . полночь(Д.п)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К полночи мы накрыли на стол и стали ждать бой Кремлевсих Курантов.
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