В каких случаях может осуществляться взаимодействие между растворами следующих ??еществ: 1) HBr + Ba(OH)2 2) HBr + NaNO3 3) HBr + AgNO3 4) HBr + Na2CO3

Химия

В каких случаях может осуществляться взаимодействие между растворами следующих ??еществ: 1) HBr + Ba(OH)2 2) HBr + NaNO3 3) HBr + AgNO3 4) HBr + Na2CO3

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