В каких случаях может осуществляться взаимодействие между растворами следующих ??еществ: 1) HBr + Ba(OH)2 2) HBr + NaNO3 3) HBr + AgNO3 4) HBr + Na2CO3
Химия
В каких случаях может осуществляться взаимодействие между растворами следующих ??еществ: 1) HBr + Ba(OH)2 2) HBr + NaNO3 3) HBr + AgNO3 4) HBr + Na2CO3
Ответ(ы):
Гость:
1) 2HBr + Ba(OH)2 = BaBr2 +2H2O 2) не идёт, Бромоводород слабее азотной кислоты 3) HBr + AgNO3 = AgBr↓ + HNO3 (самого удивило..) 4) 2HBr + Na2CO3 = 2NaBr + H2O + CO2
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