5 предложений на казахском языке с жалпылау есімдіктер

Қазақ тiлi
5 предложений на казахском языке с жалпылау есімдіктер
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Барлық адамдар мерекелік кешті көру үшін жиналды. Сыныптағы балалардың бәрі жиналып, жаңа жылды қарсы алды.Бугін оқушылар түгел келді. Дауылды жел барлық адамның үрейін ұшырды. Қыс келіп, барлық жерді ақ мамыққа орады.
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