Синтаксический разбор предложения : Лесную тишину нарушают голоса птиц Плизз ср??чно!!!
Русский язык
Синтаксический разбор предложения : Лесную тишину нарушают голоса птиц Плизз ср??чно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Лесную (опред.) тишину (допол.) нарушают (сказ.) голоса (подл.) птиц (опред.) ≈ ---- = - ≈ Предлож простое, повествоват. невосклиц. двусоставное, распространенное, не осложнено
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