Синтаксический разбор предложения : Лесную тишину нарушают голоса птиц Плизз ср??чно!!!

Русский язык
Синтаксический разбор предложения : Лесную тишину нарушают голоса птиц Плизз ср??чно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лесную (опред.) тишину (допол.) нарушают  (сказ.) голоса (подл.)  птиц (опред.)  ≈  ----  =  -  ≈  Предлож простое, повествоват. невосклиц. двусоставное, распространенное, не осложнено
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В каких случаях может осуществляться взаимодействие между растворами следующих ??еществ: 1) HBr + Ba(OH)2 2) HBr + NaNO3 3) HBr + AgNO3 4) HBr + Na...
Ответить
Қазақ тiлi
5 предложений на казахском языке с жалпылау есімдіктер
Ответить
Русский язык
Поставь существительное в указанном падеже. составь с ним словосочетание или пре??ложение (небольшое) . полночь(Д.п)
Ответить
Другие предметы
Сходства и различия деревьев кустарников и травянистых растений
Ответить
Математика
-за день на почте приняли несколько посылок с книгами по 8 кг каждая и столько же посылок с фруктами 6кг каждая Масса всех посылок с книгами 32 кг ...
Ответить