Между учениками двух классов разделили поровну 200учебников.В одном классе 24 ученика. а в другом 26.Сколько учебников получил каждый класс?
Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200учебников.В одном классе 24 ученика. а в другом 26.Сколько учебников получил каждый класс?
Ответ(ы):
Гость:
24+26=50 учеников в 2 классах 200:50=4 учебника каждому ученику 24*4=96 учебников для 24 учеников 26*4=104 учебника 26 ученикам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Write opposites To catch__________ To get on___________ Strong____________ Ugly_____________ To get into____________ Спасибо.
Математика
У пекарні для приготування ватрушок витратили 24 кг сиру.На це пішла 1\3 всього сиру,що був у пекарні.На приготування пасок витратили ще 36 кг сиру...
Математика