Между учениками двух классов разделили поровну 200учебников.В одном классе 24 ученика. а в другом 26.Сколько учебников получил каждый класс?

Математика

Между учениками двух классов разделили поровну 200учебников.В одном классе 24 ученика. а в другом 26.Сколько учебников получил каждый класс?

Автор: Гость