Между учениками двух классов разделили поровну 200учебников.В одном классе 24 ученика. а в другом 26.Сколько учебников получил каждый класс?

Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200учебников.В одном классе 24 ученика. а в другом 26.Сколько учебников получил каждый класс?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24+26=50 учеников в 2 классах                                                                         200:50=4 учебника каждому ученику                                                                 24*4=96 учебников для 24 учеников                                                                   26*4=104 учебника 26 ученикам 
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