Помогите пожалуйста,надо срочно! 34*(x-7)=0; -14*(x+7)=0; (x-5)*(x-7)=0; (1+y)*(3-y)=0
Математика
Помогите пожалуйста,надо срочно! 34*(x-7)=0; -14*(x+7)=0; (x-5)*(x-7)=0; (1+y)*(3-y)=0
Ответ(ы):
Гость:
1) 34=0x=0 х-7=0 x=7 2)-14=0 x=0 х+7=0 x= -7 3) х-5=0 x=5 х-7=0 x=7 4) 1+у=0 y=-1 3-у=0 y =3
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