Как написать слово жалеет жилеет или желеет
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Как написать слово жалеет жилеет или желеет
Ответ(ы):
Гость:
Пишется вообще-то желеет
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